Demirkazık Dağı'nda ayağı kırılan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı Kale Tepe mevkisinde tırmanış sırasında ayağı kırılan dağcıyı kurtarmak için AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri çalışma başlattı.

Çamardı ilçesi Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Demirkazık Dağı Kale Tepe mevkisinde tırmanış yapan evli çiftten ismi öğrenilemeyen erkek, akşam saatlerinde ayağının kırılması üzerine bölgede mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı dağcıya ulaşarak güvenli bölgeye tahliye etmek için çalışma başlattı. Ayağı kırılan dağcının genel sağlık durumunun iyi olduğu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı