Haberler

Demirkazık Dağı'nda ayağı kırılan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan bir dağcının ayağı kırıldı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, yaralı dağcıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı Kale Tepe mevkisinde tırmanış sırasında ayağı kırılan dağcıyı kurtarmak için AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri çalışma başlattı.

Çamardı ilçesi Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Demirkazık Dağı Kale Tepe mevkisinde tırmanış yapan evli çiftten ismi öğrenilemeyen erkek, akşam saatlerinde ayağının kırılması üzerine bölgede mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı dağcıya ulaşarak güvenli bölgeye tahliye etmek için çalışma başlattı. Ayağı kırılan dağcının genel sağlık durumunun iyi olduğu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
İngiltere'de Starmer sonrası sürpriz senaryo: İlk müslüman başbakan göreve gelebilir

İddia gerçekleşirse, Avrupa'nın ilk Müslüman kadın başbakanı olacak
Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar

İki isimle de sessiz sedasız imza atıldı! Kampa dahi katıldılar
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti

İsminin anılması bile ortalığı karıştırmaya yetti