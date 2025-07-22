Niğde'de Çocuklara Trafik Eğitimi

Niğde'de polis ekipleri, cami ve yaz Kur'an kurslarında düzenledikleri eğitimlerle öğrencileri trafik kuralları hakkında bilinçlendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, "Temel Güvenlik ve Trafikte Uyulması Gereken Kurallar" hakkında, çocukların erken yaşlarda trafik kurallarını öğrenmeleri ve farkındalık oluşturmak amacıyla cami ve yaz Kur'an kurslarında eğitim düzenledi.

Farklı cami ve Kur'an kurslarına giden trafik ekipleri, öğrencilere emniyet kemeri, trafik ışıkları, trafik işaretlerinin anlamı ve güvenli yaya geçitleri hakkında teorik bilgi verdi.