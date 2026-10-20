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Niğde'de çırağına demir çubukla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan berber tutuklandı

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Niğde'de 15 yaşındaki çırağına demir çubukla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan berber, adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Çırağın şikayeti ve darp raporu sonrası berber hakimliğe çıkarıldı.

Niğde'de çırağını demir çubukla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan berber tutuklandı.

Y.E.D. (15), iş yeri sahibi S.G'nin kendisini demir çubukla darbettiğini iddia ederek, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Darp raporu alan ve iş yerinde çırak olarak çalıştığı öğrenilen Y.E.D'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan berber S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan S.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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