Niğde'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kula köyünde N.Ç. ile aralarında husumet bulunan H.D. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.D. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılan H.D, ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA