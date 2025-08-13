Niğde'de Çiftçi Buluşmaları Etkinliği Düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle çiftçi buluşmaları etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bor ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde düzenlenen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete ve akademisyenler lahana üreticileriyle bir araya geldi.

Çiftçilerin sorunlarına çözüm üretmek ve bilinçli tarım süreci sağlamak amacıyla Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Çiftçi Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen programın, bölge tarımının gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversite kapısının kentteki üreticilere her zaman açık olduğunu belirtti.

Uslu, "Bölgeye özgü ürünlerin korunması, tanıtılması ve katma değerinin artırılması için Çiftçi Eğitim Koordinatörlüğü bünyesinde ana arı üreticiliği, bal ormanı kurulumu ve elma ağacı budama eğitimleri gibi etkinlik düzenleyerek üniversitemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu tür buluşmalar çiftçinin sesini duymak açısından çok değerli." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında köydeki lahana tarlaları ziyaret edildi, ardından üreticilerle soru-cevap gerçekleştirildi.