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Niğde'de Çamardı-Pozantı yolunda otomobil kamyonetle çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 yaralı

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Niğde'de Çamardı-Pozantı yolunda otomobil kamyonetle çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 yaralı
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde Çamardı-Pozantı kara yolu Beyazkışlakçı köyünde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı; yaralılar Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil, Çamardı- Pozantı kara yolu Beyazkışlakçı köyünde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, İsmail Kaplan (72) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Her iki araçta yaralanan S.D, E.D, F.D, A.K. ve R.K. ise ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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