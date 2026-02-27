Niğde'de buzlanma ve don nedeniyle eğitime ara verildi

NİĞDE'de buzlanma va don nedeniyle merkez, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde tamamen, Altunhisar ve Bor ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir ara verildiği duyuruldu.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle alınan önlemler kapsamında bazı ilçelerde tamamen, bazı ilçelerde de sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında Niğde merkeze bağlı Dündarlı, Karaatlı, Konaklı, Yeşilgölcük, Orhanlı, Edikli, Alay, Hacıabdullah, Kiledere, Bağlama ve Yıldıztepe beldeleri ile Gösterli, Kayırlı, Dikilitaş, Hacıbeyli, İçmeli, Aşlama, Çarıklı, Hüyük, Elmalı, Çayırlı, Ağcaşar, Tırhan, Kömürcü, Hasaköy, Tepeköy, Ballı, Güllüce, Pınarcık, Yaylayolu, Fesleğen ve Himmetli köylerinde; Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin tamamında eğitime bir ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Altunhisar ve Bor ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Eğitime ara verilen bölgelerde görev yapan malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı açıklandı.

