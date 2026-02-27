Haberler

Niğde'de buzlanma ve don nedeniyle eğitime ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de buzlanma ve don nedeniyle Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde eğitime tamamen, Altunhisar ve Bor ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

NİĞDE'de buzlanma va don nedeniyle merkez, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde tamamen, Altunhisar ve Bor ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir ara verildiği duyuruldu.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle alınan önlemler kapsamında bazı ilçelerde tamamen, bazı ilçelerde de sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında Niğde merkeze bağlı Dündarlı, Karaatlı, Konaklı, Yeşilgölcük, Orhanlı, Edikli, Alay, Hacıabdullah, Kiledere, Bağlama ve Yıldıztepe beldeleri ile Gösterli, Kayırlı, Dikilitaş, Hacıbeyli, İçmeli, Aşlama, Çarıklı, Hüyük, Elmalı, Çayırlı, Ağcaşar, Tırhan, Kömürcü, Hasaköy, Tepeköy, Ballı, Güllüce, Pınarcık, Yaylayolu, Fesleğen ve Himmetli köylerinde; Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin tamamında eğitime bir ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Altunhisar ve Bor ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Eğitime ara verilen bölgelerde görev yapan malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Liverpool'un efsanesinden Galatasaraylıları küplere bindirecek tahmin
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti

Korkutan deprem sonrası ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti