Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp, intihar girişiminde bulundu
Niğde'nin Bor ilçesinde, Cemal Y. (46), boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Y.'yi (26) bıçakla ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olay, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında gerçekleşti. Zeynep Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Bor ilçesinde Cemal Y. ile boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Cemal Y., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Eşini karnından bıçakla yaralayan Cemal Y. aynı bıçakla kendi vücudunu kesti. Yaralanan Zeynep Y. ile Cemal Y., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Zeynep Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.