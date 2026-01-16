Haberler

Niğde'de bireysel silahlanmaya yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Niğde'de düzenlenen operasyonda bireysel silahlanmanın önlenmesi amacıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik başlatılan çalışmada 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tüfek, 4 tabanca, 4 şarjör, 55 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 1'i, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

