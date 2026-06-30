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Niğde Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

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Niğde Valiliği, 22-28 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı. Operasyonlarda 287 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 3 kişi tutuklandı. Narkotik, kaçakçılık, terör ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalandı, çeşitli malzemeler ele geçirildi. Trafik uygulamalarında 1693 sürücüye ceza kesildi, 164 araç trafikten men edildi.

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bir haftalık verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22-28 Haziran'da kentte meydana gelen asayiş olaylarında 287 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda, tabanca, şarjör, 17 fişek kesici alet ve motosiklet ele geçirildi

Narkotik operasyonlarında yakalanan 17 şüpheliden 2'si tutuklanırken 15'i ise salıverildi, operasyonlarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu maddesi yakalandı.

Kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı, 272 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Terörle mücadelede ise 1 şüpheli yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı çalışmalarında 7 yabancı şüpheli hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Trafik uygulamalarında ise 1693 sürücüye cezai işlem uygulandı, 29 motosiklet olmak üzere 164 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince araçtan, evden, iş yerinden hırsızlık ve yüksekten düşme olmak üzere toplam 4 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 3 şüpheli tespit edildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 48 zanlı da yakalandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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