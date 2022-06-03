Atık yağ tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atık yağ tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

AA - Abdullah Özkul - Güncel
 - Güncelleme:

Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen duman, kent merkezinden de görülüyor.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title