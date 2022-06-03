Atık yağ tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Haberler

Atık yağ tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2) Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen duman, kent merkezinden de görülüyor. AA / Abdullah Özkul - Güncel Güncel Haberler

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