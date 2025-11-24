Niğde'de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavga: Bir Ölü

Niğde'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı ile yanında bulunan akrabası yakalandı.

Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde dün ekili arazide hayvan otlatılması nedeniyle çıkan kavgada İ.B. (28) tarafından tüfekle ağır yaralanan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan B.Y. (35) kurtarılamadı.

B.Y'nin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Konaklı beldesinde, ekili arazide hayvan otlatılması nedeniyle Y.E.B. (19) ile B.Y. arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmanın ardından Y.E.B'nin amcası İ.B'nin olay yerine geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İ.B'nin daha önce de aynı nedenle husumet yaşadığı B.Y'yi av tüfeğiyle vurduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Yaralı olarak Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen B.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın tarafı Y.E.B. ile birlikte firar eden İ.B. jandarma ekiplerimiz tarafından Niğde'de yakalanmıştır. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir."