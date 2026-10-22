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Niğde'de akıma kapılıp ölen Servet Can Aylan'ın patronu ilk duruşmada tahliye edildi

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Niğde'de akıma kapılıp ölen Servet Can Aylan'ın patronu ilk duruşmada tahliye edildi
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Niğde'de elektrik direğinde çalışırken akıma kapılarak hayatını kaybeden Servet Can Aylan'ın (19) tutuklu sanık patronu Hasan G., ilk duruşmada tahliye edildi. Aylan'ın ailesi ve avukatı, denetimsiz çalıştırıldığını ileri sürerek tahliyeye itiraz edeceklerini bildirdi.

NİĞDE'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden Servet Can Aylan'ın (19) tutuklu yargılanan patronu Hasan G. ilk duruşmada tahliye edildi.

Merkeze bağlı Sazlıca beldesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir madencilik firmasına ait elektrik direğinde onarım çalışması yapan Servet Can Aylan akıma kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aylan'ı hastaneye kaldırdı. Ancak Aylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aylan'ın çalıştığı elektrik şirketinin sahibi Hasan G. tutuklanırken, madencilik şirketi yetkilisi Fazıl C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Hasan G., tahliye edildi.

Aylan'ın babası Yaşar ile annesi Sıddıka Aylan, oğullarının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürerek, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Ailenin avukatı Burak Gürlevik ise Servet Can Aylan'ın hiçbir denetime tabi tutulmadan çalıştırıldığını belirterek, tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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