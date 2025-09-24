Niğde'de Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Niğde'de Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Cahit Çelik, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile oda başkanları katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin köklü medeniyetin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Ahiliğin bir meslek teşkilatı olmadığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ahilik aynı zamanda adaleti, dürüstlüğü, paylaşmayı, kardeşliği ve dayanışmayı esas alan bir hayat düsturudur. Ahiler gözünü, belini ve dilini bağlı tutmayı öğütleyen anlayışı esas almış, toplumsal düzenin ve ticari hayatın ahlaki temeller üzerinde şekillenmesini sağlamışlardır. Bugün bizlere düşen görev, Ahilik değerlerini yalnızca tarih sayfalarında bırakmak değil, ticarette, sanayide, üretimde ve sosyal hayatta bu ilkeleri yeniden hayatımıza taşımaktır."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Ahilik kültürüne yıllarca şahit olduğunu ve esnaf bir aileden gelmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yeşil de Ahiliğin, birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenleyen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşum olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından "yılın Ahisi" seçilen Leyla Merd'e kaftan giydirildi, "yılın kalfası" İbrahim Köseoğlu ve "yılın çırağı" Rahmen Negiz'e plaket verildi.

Tören sonunda Niğde Belediyesi mehter takımı konser verdi, katılımcılara yemek ikram edildi.