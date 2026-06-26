Niğde'de gübre hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı
Niğde'de römorkla birlikte yaklaşık 8,5 ton gübre çalan 4 şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Zanlıların işlemleri sürerken, farklı suçlardan aranan 8 kişi daha yakalandı.
Niğde'de gübre hırsızlığı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Mayıs'ta römorkla birlikte yaklaşık 8,5 ton gübre çalan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkeze bağlı Konaklı köyünde düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli de yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan