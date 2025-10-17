Niğde'de 5 Firari Yakalandı
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, firarilerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği açıklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-16 Ekim'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Firariler jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel