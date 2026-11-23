Niğde'de 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'nin Kale Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında daire hasar görürken apartman sakinleri tahliye edildi.
Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Kale Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın dairede hasara neden oldu.
Kaynak: AA