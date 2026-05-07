Niğde'de 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesinde 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesi Tepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.