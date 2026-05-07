Niğde'de 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Niğde'nin Bor ilçesinde yapılan operasyonda 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesi Tepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan