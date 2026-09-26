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Niğde Bor-Zengen yolunda tır ile ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Niğde'de Bor-Zengen kara yolunda tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede aynı araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 1 kişi Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kenan Karakuş (53) yönetimindeki 51 BK 393 hafif ticari araç, Bor- Zengen kara yolunda M.U. (60) idaresindeki 06 EV 8433 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Karakuş ile aynı araçtaki Uğur Kılıç'ın (42) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan M.U. ise sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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