Haberler

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2025 yılında yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, 2026'nın daha yaşanabilir bir Niğde için bir dönüm noktası olacağını belirtti. Özdemir, yeni yılın barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, 2025'te şehrin geleceğine yön veren büyük adımlar attıklarını, 2026'da bu yatırımların meyvelerini toplayacaklarını ifade etti.

Bir yılı daha geride bıraktıklarını belirten Özdemir, kent için belirlenen hedeflere ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Özdemir, şehrin kabuk değiştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Modern şehircilik vizyonumuzun temellerinin sağlamlaştığı bir dönem oldu. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Niğde'mizi Anadolu'nun parlayan yıldızı yapma hedefimizden asla taviz vermedik. 2026'da şevkimizden ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden daha yaşanabilir bir Niğde için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla şehrimizi hep birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz. Yeni yılın dünyada akan gözyaşlarının dindiği, mazlum coğrafyaların huzura kavuştuğu, savaşların yerini barışın aldığı bir yıl olmasını diliyorum. 2026'nın Niğde'mize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi