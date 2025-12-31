Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den yeni yıl mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, 2025'te şehrin geleceğine yön veren büyük adımlar attıklarını, 2026'da bu yatırımların meyvelerini toplayacaklarını ifade etti.

Bir yılı daha geride bıraktıklarını belirten Özdemir, kent için belirlenen hedeflere ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Özdemir, şehrin kabuk değiştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Modern şehircilik vizyonumuzun temellerinin sağlamlaştığı bir dönem oldu. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Niğde'mizi Anadolu'nun parlayan yıldızı yapma hedefimizden asla taviz vermedik. 2026'da şevkimizden ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden daha yaşanabilir bir Niğde için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla şehrimizi hep birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz. Yeni yılın dünyada akan gözyaşlarının dindiği, mazlum coğrafyaların huzura kavuştuğu, savaşların yerini barışın aldığı bir yıl olmasını diliyorum. 2026'nın Niğde'mize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum."