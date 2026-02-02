Haberler

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Berat Kandili mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin anlamını ve önemini vurguladı. Özdemir, birlik, dirlik ve mazlumların rahatlaması için dualar etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Berat Kandili'ne bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade ettti.

Beratın günahtan arınma, temize çıkma ve ilahi affa mazhar olduğunu aktaran Özdemir, bu gecenin Allah'ın sonsuz merhametine sığınmanın vakti olduğunu vurguladı.

Özdemir, bu gece ruhları tövbeyle arındırma, kalplerdeki kin ve nefreti sevgiyle onarma vakti olduğunu kaydetti.

Bu gece sema kapılarının ardına kadar açılacağını ve Allah'ın kendisine açılan elleri boş çevirmeyeceğini belirten Özdemir, "Bizler de bu gece rızık, şifa ve af dileyen kullarını geri çevirmeyen Rabbimize sığınıyor. Şehrimizin birliği, ülkemizin dirliği ve tüm insanlığın selameti için dua ediyoruz. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine akan kanın ve gözyaşının dinmesini, zalimlerin zulmünün son bulmasını ve mazlumların feraha kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimin ve tüm islam dünyasının Berat Kandili'ni kalbi duygularımla kutlarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız

Araya aldıkları ismi şimdi tanımayan yok
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı