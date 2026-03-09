Nezir Derneğinden Gazzeli çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı

Nezir Derneği, çocuklar için hazırladığı 5 tır dolusu kıyafet ve ayakkabıdan oluşan yardım malzemesini Gazze'ye gönderecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bölgede zorlu şartlar altındaki çocuklar için kışlık mont, kazak, pantolon ve elbiselerden oluşan 38 bin giysinin yanı sıra farklı yaş gruplarına uygun 28 bin çift çocuk ayakkabısı hazırlandı.

Proje kapsamında hazırlanan 5 tır dolusu ürünün Gazzeli çocuklara mağaza konseptiyle sunulması planlanıyor.

Kurulacak geçici dağıtım merkezlerinde aileler, çocuklarına uygun kıyafet ve ayakkabıları seçerek alabilecek.

Bu kapsamda, 1-14 yaş arası 39 bin çocuğa ulaşması beklenen yardımların zor durumdaki Gazzelilere moral vermesi de hedefleniyor.