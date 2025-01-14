Nezir Derneği, 333 Milyon Liralık Yardım Hacmine Ulaştı

Geçen yıl yardım çalışmalarına hız veren Nezir Derneği, 333 milyon liralık yardım hacmine ulaştığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2023'te kurulan dernek, 81 ilde bulunan temsilcilik ağı ve yurt dışında oluşturduğu güçlü ilişkileri ile yurt içindeki ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırıyor.

Bu kapsamda 2024'te yardım çalışmalarını hızlandıran dernek, 333 milyon liralık yardım hacmine ulaştı.

Dernek, AFAD koordinasyonunda iyilik trenleri ve gemileriyle 212 bin gıda kolisini başta Gazze olmak üzere Afganistan, Somali, Sudan, Lübnan ve Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu yardımlardan toplamda 1 milyon 62 bin kişi faydalandı.

Üç ülkede 53 su kuyusunu hizmete açarak 36 bin 497 kişinin temiz suya erişimini sağlayan dernek, gelecek dönemde daha fazla insana ulaşabilmek için su kuyusu projelerini genişletmeyi planlıyor.

Sosyal yardım faaliyetlerine de önem veren dernek, 2024'te toplamda 47 bin 203 hisse kurban kesimi yaparak 792 bin 303 kişiye kurban eti ulaştırdı. Dernek, 2025'te kurban kesimi yapacağı ülke sayısını 12'ye, kurban hisse sayısını ise 60 bine çıkarmayı hedefliyor.

Dernek, geçen yıl Gazze'de gerçekleştirilen yardımlar kapsamında 178 bin kişiye gıda kolisi, ramazanda da toplamda 60 bin kişiye iftarlık dağıtımı ve 2 bin 413 kişiye fitre yardımı yaptı.

Eğitime destek olmak amacıyla 411 öğrenciye burs sağlayan dernek, bireysel ve kurumsal nakdi yardımlar aracılığıyla 8 milyon 394 bin lira yardımda bulundu.