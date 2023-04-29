Dünyanın birçok ülkesinden antika kitap, harita, tarihi belgeler, el yazmaları ve illüstrasyonların satışa çıkarıldığı New York Uluslararası Antika Kitap Fuarı'na yoğun ilgi gösterildi.

Dünyanın birçok ülkesinden antika kitap, harita, tarihi belgeler, el yazmaları ve illüstrasyonların satışa çıkarıldığı New York Uluslararası Antika Kitap Fuarı'na yoğun ilgi gösterildi.

ABD'nin en çok bilinen uluslararası antika kitap fuarlarından biri olan New York Uluslararası Antika Kitap Fuarı, Park Avenue Armory'de antika eser meraklılarına kapılarını açtı.

30 Nisan'a kadar sürecek fuarda, İncil ve Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların el yazmalarının yanı sıra, nadir kitaplar, haritalar, aydınlatmalı el yazmaları, kült kitapların ilk baskıları, ciltler, illüstrasyonlar, tarihi belgeler, baskılar ve baskı malzemeleri gibi geniş bir hazine satışa çıkarıldı.

Fuardaki belge ve eserlerin fiyatları 50 dolardan milyon dolarlara kadar çıkabiliyor.

Fuara katılımın yoğun olduğu gözlemlenirken, fuar yönetimi önceki yıla göre ilginin yüzde 15-20 oranında artış gösterdiğini belirtti.