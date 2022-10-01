New York'taki Rus Konsolosluğu sprey boyayla tahrip edildi
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ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesindeki 91'inci sokakta bulunan Rus Konsolosluğu kimliği belli olmayan kişiler tarafından kırmızı boya ile tahrip edildi.
ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesindeki 91'inci sokakta bulunan Rus Konsolosluğu kimliği belli olmayan kişiler tarafından kırmızı boya ile tahrip edildi. İncelemelerden dolayı konsolosluk binasına giriş yapılamadığı için Rus vatandaşlarının işlemleri görevliler tarafından kapıda yapıldı.
Kaynak: AA / Eren Abdullahoğulları - Güncel