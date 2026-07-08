New York'ta yıkılma tehlikesiyle boşaltılan 37 katlı binanın durumuna ilişkin "belirsizlik" sürüyor

NEW New York'un Manhattan bölgesinde yıkılma tehlikesiyle boşaltılan binanın durumuna ilişkin belirsizlik devam ediyor.

New York Şehri Bina Komiseri Komiser Ahmed Tigani, Manhattan Adası, 42. Sokak'ta yer alan ve yapısal hasar gören ofis binasının durumuyla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Tigani, boşaltılan binayla ilgili, "Şu anda binanın stabil olduğunu söyleyebilirim. Mevcut acil durum planımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Binanın bulunduğu 42. Sokak ile 43. Sokak yaya ve araç trafiğine kapalı tutulurken, Komiser Tigani binanın durumu hakkında şu an yaşanan "belirsizliğe" dikkati çekerek, bölgenin "çok yakında" trafiğe açılabileceği ihtimalini paylaştı.

ABD medyasına konuşan uzmanlar söz konusu hasarın, daha önce iş yeri olarak kullanılan binanın, 1500 dairelik lüks bir kiralık konut kompleksine dönüştürülmesi aşamasında yapılan bazı yanlış uygulamalardan kaynaklandığını söyledi.

Ayrıca görgü tanıkları olay yerine gelen polislere, 37 katlı binanın 21. katındaki kolonların çökmeye başladığını aktarırken, medyaya yansıyan bina içinden çekilen kayıtlarda, çelik kirişlerin ciddi şekilde büküldüğü görülüyor.

Öte yandan, New York Yapı Denetim Dairesi, tedbir amaçlı olarak en az 9 komşu binanın da tahliye edildiğini bildirdi.

Bina önünde protesto gösterisi düzenlendi

Manhattan'da yıkılma tehlikesiyle boşaltılan 37 katlı binanın önünde toplanan bazı sendikalı işçiler, iş güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle binada inşaat çalışması yapan firmayı protesto etti.

Bazı işçiler, "Yaptığınızdan utanın" yazan büyük bir pankartla 42. Sokak'ta yürüyüş düzenleyerek sloganlar attı.

Ayrıca binanın arkasındaki 3. Cadde'nin köşesine ekran takılı bir kamyonda, binanın konuta dönüştürülmesiyle ilgili süreçten sorumlu müteahhitleri hedef alan mesajlar paylaşıldı.

Tahliye edilen binadan henüz eşyalarını alamayan bina sakinleri ise güvenlik konusundaki endişelerinden dolayı binaya girip girmeme konusunda karar veremediklerini ifade etti.

Söz konusu binada bazı inşaat çalışmalarının devam ettiği görüldü.