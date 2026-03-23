ABD'nin New York kentinde uçak, havalimanına inişi sırasında itfaiye aracına çarptı

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarpması sonucu pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. CNN'in haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan Air Canada'ya ait uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı. Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, 72 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçaktaki pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi. Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve itfaiye aracındaki 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.