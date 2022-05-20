New York'ta Türk bayrağı göndere çekildi - Haberler

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New York'ta Türk bayrağı göndere çekildi

AA - Betül Yürük - Güncel
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Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 103. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle New York'ta bayrak çekme töreni düzenledi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 103. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle New York'ta bayrak çekme töreni düzenledi.

New York'un finans merkezi olarak bilinen Wall Street bölgesinde düzenlenen törende, saygı duruşu ve ardından okunan ABD ve Türkiye'nin milli marşları eşliğinde, Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi.

Mehter takımının da yer aldığı törene, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da katıldı.

Bayrak çekme törenine, New York'ta yaşayan Türk vatandaşlarının ilgisi de büyük oldu.

AA / Betül Yürük - Güncel

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