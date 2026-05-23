ABD'nin New York eyaletindeki tersanede çıkan yangın ve patlamada 1 kişi öldü

NEW ABD'nin New York eyaletindeki bir tersanede çıkan yangın ve patlamada 1 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Staten Island bölgesindeki bir tersanede çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında patlama yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yangın ve patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, çoğu itfaiyeci 36 kişinin yaralandığı, bunlardan üçünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Bu, karmaşık ve hızla gelişen bir acil durumdu." ifadesini kullandı.

Olay yerinde 200'den fazla itfaiye ve sağlık görevlisinin bulunduğu belirtilen açıklamada, yangın ve patlamanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.