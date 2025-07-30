New York'ta Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 6 Yaralı

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Manhattan'da meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Saldırgan olay sonrası intihar etti.

NEW YORK, 30 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki 345 Park Avenue adresinde meydana gelen silahlı saldırının ardından bölgede nöbet tutan bir polis, 29 Temmuz 2025.

New York'un Manhattan bölgesinde pazartesi akşamı gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Saldırgan, olayın ardından ofis binasında kendini vurarak intihar etti. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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