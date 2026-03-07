New York'ta Müslüman karşıtı gösteride sis bombası atıldı

NEW ABD'nin New York kentinde düzenlenen Müslüman karşıtı gösteride sis bombası atıldı.

Daha önce Müslüman toplumunun yaşadığı bölgelerde Kur'an-ı Kerim yakma girişimiyle gündeme gelen Jake Lang isimli kişi, New York Belediye Başkanlığı konutu önünde gösteri düzenledi.

Manhattan'daki konutun önünde bir araya gelen Müslüman karşıtı gruba, civarda toplanan karşı bir grup tepki gösterdi.

Gruplar arasında arbede yaşanırken, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Müslüman karşıtı gruptan biri, gazetecilerin bulunduğu yere tekbir getirerek sis bombası attı.

New York Polisi, sis bombası atan kişiyi hızlıca gözaltına alırken, gruplar arasında çıkan gerginlik ve arbedeyi yatıştırmak için iki taraftan da bazı kişilerin gözaltına alındığı görüldü.

Jake Lang, ABD Başkanı Donald Trump'ın affettiği 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan isimler arasında yer alıyor.

Müslüman karşıtı gösterileri ve Kur'an-i Kerim'i yakma girişimleri ile bilinen Lang, ABD medyası tarafından, "provokatör ve kışkırtıcı" olarak değerlendiriliyor.