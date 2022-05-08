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New York'ta "kürtaj" gösterisi

AA - Mostafa Bassim Adly - Güncel
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ABD'de, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından ülkedeki gösteriler devam ediyor.

ABD'de, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından ülkedeki gösteriler devam ediyor. ABD'nin New York kentindeki Basilica of St. Pat's Old Cathedral'i önünde toplanan bir grup gösterici sloganlar atarak hazırlanan taslağı protesto etti. Karşıt görüşlü gösterici bir grubun ise dua ederek kilise kapısında beklediği görüldü.

AA / Mostafa Bassim Adly - Güncel

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