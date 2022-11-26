New York'ta Kara Cuma İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
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NEW YORK, 26 Kasım (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Kara Cuma indiriminde alışveriş yapmak için bir Macy's mağazasının açılmasını bekleyen insanlar, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)
NEW YORK, 26 Kasım (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Kara Cuma indiriminde alışveriş yapmak için bir Macy's mağazasının açılmasını bekleyen insanlar, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel