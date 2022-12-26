New York'ta Kar Fırtınası Güncel Haberler NEW YORK, 26 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York eyaletine bağlı Erie County'de yer alan Amherst'in bir sakini, bir binadan karları temizliyor, 24 Aralık 2022. NBC News'e göre, ABD'de büyük bir kar fırtınası Pazar günü itibariyle en az 30 can aldı. NEW YORK, 26 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York eyaletine bağlı Erie County'de yer alan Amherst'in bir sakini, bir binadan karları temizliyor, 24 Aralık 2022. NBC News'e göre, ABD'de büyük bir kar fırtınası Pazar günü itibariyle en az 30 can aldı. NBC News, ölümlerin Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado ve Michigan eyaletlerinde meydana geldiğini bildirdi.(Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Erie County New York Güncel Haberler

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