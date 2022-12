New York'ta Kar Fırtınası

NEW YORK, 26 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York eyaletine bağlı Erie County'de yer alan Amherst'in bir sakini, bir binadan karları temizliyor, 24 Aralık 2022. NBC News'e göre, ABD'de büyük bir kar fırtınası Pazar günü itibariyle en az 30 can aldı.