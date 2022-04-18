New York'ta iklim değişikliği protestosu
AA - Tayfun Coşkun - Güncel
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Çevreci grubun yürüyüşü Göstericilerin taşıdıkları pankartlar Göstericilerin sloganları Boğa Heykeli çevresinde güvenlik önlemleri Gözaltılar NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bir araya gelen gelen 'Extinction Rebellion' üyeleri iklim değişikliğine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.
Çevreci grubun yürüyüşü
Göstericilerin taşıdıkları pankartlar
Göstericilerin sloganları
Boğa Heykeli çevresinde güvenlik önlemleri
Gözaltılar NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bir araya gelen gelen 'Extinction Rebellion' üyeleri iklim değişikliğine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Gösteriler sırasında yolu kapayan göstericiler gözaltına alındı.