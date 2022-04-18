New York'ta iklim değişikliği protestosu - Haberler

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New York'ta iklim değişikliği protestosu

AA - Tayfun Coşkun - Güncel
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Çevreci grubun yürüyüşü Göstericilerin taşıdıkları pankartlar Göstericilerin sloganları Boğa Heykeli çevresinde güvenlik önlemleri Gözaltılar NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bir araya gelen gelen 'Extinction Rebellion' üyeleri iklim değişikliğine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Çevreci grubun yürüyüşü

Göstericilerin taşıdıkları pankartlar

Göstericilerin sloganları

Boğa Heykeli çevresinde güvenlik önlemleri

Gözaltılar NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bir araya gelen gelen 'Extinction Rebellion' üyeleri iklim değişikliğine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Gösteriler sırasında yolu kapayan göstericiler gözaltına alındı.

New York'ta iklim değişikliği protestosu

New York'ta iklim değişikliği protestosu

New York'ta iklim değişikliği protestosu

New York'ta iklim değişikliği protestosu

AA / Tayfun Coşkun - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güvenlik Önlemleri, New York, Güncel, Haberler

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