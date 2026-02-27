Haberler

ABD'de ICE polisi, üniversite yurduna girerek bir öğrenciyi gözaltına aldı

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, Columbia Üniversitesi yurduna girerek Elmina Aghayeva adlı öğrenciyi gözaltına aldı. Okul yönetimi, ICE ekiplerinin yasal bir gerekçe olmadan kampüse girdiğini öne sürdü.

NEW ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin, New York eyaletinde bulunan Columbia Üniversitesinin yurduna girerek Elmina Aghayeva adlı öğrenciyi gözaltına aldığı bildirildi.

Columbia Üniversitesinden yapılan açıklamada, ICE polislerinin gözaltına aldığı Elmina Aghayeva'nın sinirbilim ve siyaset bilimi alanlarında çift ana dal yapan son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Rektör Vekili Claire Shipman, ICE ekiplerinin, yanlış beyanda bulunarak okul yurduna girdiklerini ve öğrenciyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Shipman, ICE ekiplerinin kampüse girmelerinin yasal olmadığını belirterek, kolluk kuvvetlerinin okula girebilmek için "adli bir arama emrine veya mahkeme celbine sahip olmaları gerektiğini" aktardı.

New York Valisi Kathy Hochul, ABD merkezli X firmasının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ICE ajanlarının gerekli arama emri yoktu, bu yüzden bir öğrencinin özel konutuna girmek için yalan söylediler." iddiasında bulundu.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ise ICE ekiplerinin üniversite yurduna baskın düzenlediğini ve vizesiz bir Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldığını açıkladı.

Açıklamada, öğrencinin vizesinin 2016'da "derslere girmediği" gerekçesiyle iptal edildiği ve bu nedenle ABD'de "yasa dışı olarak kaldığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

