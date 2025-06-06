New York'ta Bayram Namazı Sıcak Hava Nedeniyle Parklarda Kılındı

New York'ta Bayram Namazı Sıcak Hava Nedeniyle Parklarda Kılındı
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ABD'nin New York kentindeki Müslümanlar, sıcak hava nedeniyle bayram namazını park alanlarında eda etti. Farklı milletlerden Müslümanlar, Hunter's Point South Park ve Sunnyside Park'ta bir araya geldi.

- New York'ta bayram namazı sıcak hava nedeniyle parkalarda kılındı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde Müslümanlar, sıcak hava nedeniyle bayram namazını parkalarda eda etti.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, bayram namazı kılıyor. ABD'nin New York kentinde farklı milletlerden Müslümanlar, bayram namazı için saf tuttu. Müslümanlar, sıcak hava nedeniyle bayram namazını Hunter's Point South Park ve Sunnyside Park'ta eda etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel
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