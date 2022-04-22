New York'ta "22 Nisan Dünya Günü" - Haberler

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New York'ta "22 Nisan Dünya Günü"

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin New Yok kentinde bulunan Times Meydanı'ndaki ekran ve bilbordlar, dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkati çekmek amacıyla her yıl 22 Nisan'da kutlanan "Dünya Günü" kapsamında yeşile büründü.

ABD'nin New Yok kentinde bulunan Times Meydanı'ndaki ekran ve bilbordlar, dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkati çekmek amacıyla her yıl 22 Nisan'da kutlanan "Dünya Günü" kapsamında yeşile büründü.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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