New York'ta 100. Macy's Şükran Günü Geçit Töreni milyonlarca kişiyi bir araya getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD'nin New York kentinde 100. Macy's Şükran Günü Geçit Töreni, planlanan tarihten iki gün sonra cumartesi günü düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi törende bir araya geldi.
NEW YORK, 29 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde geleneksel Şükran Günü geçit töreni düzenlendi.
Planlanan tarihten iki gün sonra, cumartesi günü düzenlenen 100. Macy's Şükran Günü Geçit Töreni, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişiyi bir araya getirdi.
Kaynak: Xinhua