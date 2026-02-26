Haberler

New York Filarmoni Orkestrası, Çin Yeni Yılı Dolayısıyla Konser Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'ta Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında New York Filarmoni Orkestrası, 25 Şubat 2026'da David Geffen Salonu'nda özel bir konser gerçekleştirdi.

NEW YORK, 26 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla düzenlenen konserde performans sergileyen New York Filarmoni Orkestrası, 25 Şubat 2026.

New York Filarmoni Orkestrası çarşamba günü David Geffen Salonu'nda Çin Yeni Yılı dolayısıyla bir konser verdi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi