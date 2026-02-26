New York Filarmoni Orkestrası, Çin Yeni Yılı Dolayısıyla Konser Verdi
New York'ta Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında New York Filarmoni Orkestrası, 25 Şubat 2026'da David Geffen Salonu'nda özel bir konser gerçekleştirdi.
NEW YORK, 26 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla düzenlenen konserde performans sergileyen New York Filarmoni Orkestrası, 25 Şubat 2026.
New York Filarmoni Orkestrası çarşamba günü David Geffen Salonu'nda Çin Yeni Yılı dolayısıyla bir konser verdi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua