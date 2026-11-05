New York Brooklyn'de 2 katlı evde çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi

New York Brooklyn'de 2 katlı evde çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York'un Brooklyn bölgesinde 2 katlı bir evde gece çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişi yaralandı. 200'den fazla itfaiye görevlisinin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
NEW YORK (AP) - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişi yaralandı.
New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, Brooklyn'in Sunset Park Mahallesi'ndeki 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.
200'den fazla itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangının 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.