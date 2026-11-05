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New York Brooklyn'de 2 katlı evde çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi

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New York'un Brooklyn bölgesinde 2 katlı bir evde gece çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişi yaralandı. 200'den fazla itfaiye görevlisinin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

NEW YORK (AP) - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişi yaralandı.

New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, Brooklyn'in Sunset Park Mahallesi'ndeki 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

200'den fazla itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangının 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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