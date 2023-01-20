NEW YORK - ABD Hazine Bakanlığı borç limitini aşmamak için "olağanüstü tedbirleri" devreye soktu
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ABD'nin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine bugün ulaşılacağının tahmin edildiğini anımsatan Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine Bakanlığının olağanüstü önlemleri bugün uygulamaya başladığını bildirdi.
ABD'nin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine bugün ulaşılacağının tahmin edildiğini anımsatan Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine Bakanlığının olağanüstü önlemleri bugün uygulamaya başladığını bildirdi.
Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel