ABD'nin New Mexico eyaletindeki hava üssünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
ABD'nin New Mexico eyaletindeki Holloman Hava Kuvvetleri üssünde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı. Üs, saldırgan bulunduğu ihbarı üzerine tecrit altına alındı.
Eyaletin Alamogordo bölgesinde yer alan Holloman Hava Kuvvetleri üssü, "civarda saldırgan bulunduğu" yönündeki ihbar üzerine yerel saatle 17.30 sularında tecrit altına alındı.
Yetkililer, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 kişinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığını ve üssün güvenli olduğunu açıkladı.
Vurulan kişilerin isimleri ile olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.