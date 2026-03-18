ABD'nin New Mexico eyaletindeki hava üssünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Holloman Hava Kuvvetleri üssünde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı. Üs, saldırgan bulunduğu ihbarı üzerine tecrit altına alındı.

Eyaletin Alamogordo bölgesinde yer alan Holloman Hava Kuvvetleri üssü, "civarda saldırgan bulunduğu" yönündeki ihbar üzerine yerel saatle 17.30 sularında tecrit altına alındı.

Yetkililer, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 kişinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığını ve üssün güvenli olduğunu açıkladı.

Vurulan kişilerin isimleri ile olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

Savaşta korkulan oldu! Nükleer santrale füze isabet etti
160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı

Söylentiler tamamen doğru çıktı! 160 bin TL'ye aldığı arsada bulundu
İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler

İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor

Bayramda bahar havası bekleyen yanıldı! İkisi birden vuracak
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı

Söylentiler tamamen doğru çıktı! 160 bin TL'ye aldığı arsada bulundu
Akşener'den uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti

Uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti
Ülke alarmda! Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu

Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu