ABD'nin New Jersey eyaletindeki ICE tesisindeki tutukluların açlık grevi devam ediyor

Güncelleme:
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Delaney Hall ICE gözaltı tesisinde yaklaşık 300 göçmenin başlattığı açlık grevi devam ediyor. Göstericiler kötü koşulları protesto ederken, New York Valisi'nin tesise giriş talebi ICE tarafından reddedildi.

Protestoculara destek için bir grup gösterici, Newark'ta bulunan Delaney Hall ICE gözaltı tesisi önünde toplandı.

ICE görevlileri, etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, göstericiler ICE'in uygulamalarını ve tesisteki kötü gözaltı şartlarını protesto etti.

ICE polisi ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

"Delaney Hall'a erişim talebim, bu sabah resmen reddedildi"

New York Valisi Mikie Sherrill, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tesise girme talebinin, ICE tarafından reddedildiğini duyurdu.

Sherrill, ICE'in toplu gözaltı tesislerine karşı olduğunu belirterek, "Delaney Hall'a erişim talebim, bu sabah resmen reddedildi ve bu durum, kamuoyundan neyi saklamaya çalıştıkları konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor." ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcülüğü Ofisinden yapılan açıklamada ise Vali Sherrill'in ziyaret talebinin, "siyasi bir gösteri" olduğu öne sürülerek, gözaltında tutulan kişilerin iyi şartlar altında bulunduğu savunuldu.

Newark'taki Delaney Hall ICE tesisinde tutulan yaklaşık 300 göçmenin, tesisteki insanlık dışı kötü şartlar nedeniyle 22 Mayıs'tan bu yana açlık grevi protestosuna başladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
