ABD'de iki helikopterin havada çarpışması sonucu 2 kişi öldü

ABD'nin New Jersey eyaletinin güneyinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Enstrom F-28A" ile "Enstrom 280C" tipi iki helikopterin, dün yerel saatle 11.25 sularında Hammonton Belediye Havalimanı yakınlarında "havada çarpıştığını" açıkladı.

Yetkililer, helikopterlerde yalnızca pilotların bulunduğu bilgisini paylaşarak, kazada 65 yaşındaki Kenneth Kirsch ve 71 yaşındaki Michael Greenberg'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, yaptığı açıklamada, Greenberg'in olay yerinde, Kirsch'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı.

Friel, "Görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki helikopter çarpışmadan hemen önce birbirine çok yakın uçuyordu. Kaza yeri, havaalanından yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta, bir tarım arazisindeydi." ifadelerini kullandı.

Hammonton İtfaiye Şefi Sean Macri, helikopterlerin Hammonton'da bir araziye düştüğünü belirterek "Enstrom 280C" tipi helikopterin "yanan, ezilmiş bir metal yığını" gibi göründüğünü ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, uçuş kayıtları, bakım belgeleri, hava trafik kontrolüyle yapılan görüşmeler ve tanık ifadelerinin inceleneceğini kaydetti.