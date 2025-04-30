NEVÜ Öğrencilerinden Fidan Dikimi Etkinliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, "Her öğrenci bir fidan" etkinliği kapsamında fidanları üniversite yerleşkesinde toprakla buluşturdu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Sufi Kulübü öğrencileri bir araya geldi.

Öğrenciler, üniversite yerleşkesindeki Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi önünde belirlenen alanda fidan dikimi yaptı.

Kulübün akademik danışmanları Doç. Dr. İlgar Baharlu'nun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler daha sonra Hacıbektaş ilçesine geçerek buradaki ziyaret alanlarını gezdi.

Hacı Bektaş Veli'nin hayatı hakkında bilgi alan öğrencilerin, kültürel mirası tanımaları ve çevre bilincini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Bahurlu tarafından, ilçedeki Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın tarihsel süreçteki oluşumu, restorasyon çalışmaları, mimari yapısı anlatıldı.