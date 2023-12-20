NEVÜ'de yangın tatbikatı gerçekleştirildi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Mimarlık-Mühendislik Fakültesi binasında senaryo gereği yangın çıktı. İtfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü. 3 öğrenci kurtarıldı ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Tatbikat sonrasında itfaiye ekipleri öğrencilere yangın tüpü kullanımı konusunda eğitim verdi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) yangın tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta senaryo gereği Mimarlık-Mühendislik Fakültesi binasında yangın olduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede alana gelen ekipler, yangını söndürdü, binada mahsur kalan 3 öğrenciyi kurtardı.
UMKE ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığı öğrenciler daha sonra ambulansa konuldu.
Tatbikatın ardından itfaiye ekiplerince öğrencilere yangın tüpü kullanımı konusunda eğitim verildi.