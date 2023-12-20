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NEVÜ'de yangın tatbikatı gerçekleştirildi

20 Aralık 2023 15:27 Güncelleme: 15:29 Abone Ol

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Mimarlık-Mühendislik Fakültesi binasında senaryo gereği yangın çıktı. İtfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü. 3 öğrenci kurtarıldı ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Tatbikat sonrasında itfaiye ekipleri öğrencilere yangın tüpü kullanımı konusunda eğitim verdi.