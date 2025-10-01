NEVÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri gerçekleştirildi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, NEVÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatör Yardımcısı Veysel Şirvan Çetin, öğrencilere bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konulu farkındalık eğitimi verdi.

Bağımlılık türlerini tanıtarak belirtileri ve zararları hakkında sunum yapan Çetin, "Bağımlılık denildiğinde çoğunlukla maddesel bağımlılıklar akla gelir ancak davranışsal bağımlılıklar da en az madde bağımlılığı kadar tehlike arz etmektedir." dedi.

Çetin, öğrencilere temas içinde oldukları arkadaşlarına sosyal destek olmaları ve onları gözlemlemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.