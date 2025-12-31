Nevşehir Valisi Fidan basın mensuplarının yeni yılını kutladı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, basın mensuplarının yeni yılını kutladı.

Nevşehir Valiliğinde gerçekleştirilen yılbaşı güvenlik tedbirlerinin açıklandığı basın toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya gelen Vali Fidan, vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi gören gazetecilerin yeni yılını kutladı.

Sosyal medya hesabından da açıklamada bulunan Fidan, şunları kaydetti:

"Milletimizin sesi ve vicdanı olarak vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması için emek veren, mesai mefhumu gözetmeksizin mesleğin zor şartlarına rağmen sorumluluk bilinci ve büyük bir özveriyle görev yapan, kamu kurumlarımızla birlikte sahada çalışan, şehrimizin gündemini yakından takip eden ve vatandaşlarımızla aramızda güçlü bir iletişim köprüsü kuran tüm basın mensuplarımızın yeni yılını kutluyor, 2026 yılının sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum."