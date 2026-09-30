Nevşehir merkezli bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Nevşehir merkezli bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturmasında 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Nevşehir merkezli üç ildeki operasyonda yakalanan şüphelilerin müştekileri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira zarara uğrattığı belirlendi; ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Nevşehir merkezli üç ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıldıklarını beyan eden müştekilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında müştekileri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira zarara uğratan 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
Ankara ve Konya'da çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınarak ilçeye getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.